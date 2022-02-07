З леді Ді, Чарльзом та екс-чоловіком: 10 знакових фото майбутньої королеви-консорта Великобританії Камілли Паркер-Боулз

Звезды / Новости
7 февраля 2022
Cosmo

В день 70-річчя свого перебування на престолі королева Великобританії Єлизавета ІІ заявила, що хотіла б, щоб дружина її сина Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла Паркер-Боулз, отримала титул королеви-консорта після того, як він стане королем. Вона попросила, щоб піддані підтримували дружину її сина так, як підтримували упродовж семи десятків років її саму. Однак, більшість прихильників родини, які досі вважають Каміллу Паркер-Боулз розлучницею, обурило те, що вона носитиме титул королеви. Водночас, принц Чарльз, був зворушений рішенням матері та подякував їй за нього. 

Ну а ми вирішили згадати знакові фото з Каміллою Паркер-Боулз, за якими можна відстежити, зокрема, історію її стосунків з Чарльзом. 

Принц Чарльз та Камілла Шанд, 1972 рік

Камілла Шанд з батьком у день свого весілля з Ендрю Паркером-Боулзом, 1973 рік

Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз, 1979 рік

Леді Ді і Камілла Паркер-Боулз на перегонах Ludlow Races, в яких брав участь принц Чарльз, 1980 рік

Камілла Паркер-Боулз з колишнім чоловіком та сином у Лондоні, 1994 рік

Камілла Паркер-Боулз на полюванні з принцом Чарльзом, 1995 рік

Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз на гала-вечорі у Лондоні, 2000 рік

Камілла Паркер-Боулз показує обручку на вечірці на честь заручин із принцом Чарльзом, 2005 рік

Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз у день свого весілля, 2005 рік

Камілла Паркер-Боулз на принц Чарльз, 2022 рік

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Фото: Gettyimages
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