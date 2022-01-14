10 наймиліших фото Джейсона Момоа та Лізи Боне

Звезды / Новости 14 января 2022

Cosmo

Вчора стало відомо про те, що Джейсон Момоа та Ліза Боне, які були разом упродовж 16-ти років, вирішили завершити свої стосунки. За словами зірок, вони, як і всі навколо, «відчули тиск в час змін». «Повсюди відбувається революція, і наша сім`я — не виняток. Вона росте і стає дедалі більш відчутною через сейсмічні зрушення, що відбуваються», — зазначило подружжя у спільній заяві.

Не знаємо, як тебе, а нас, як справжніх фанатів цієї романтичної пари, новина дуже засмутила. Саме тому ми вирішили пригадати моменти, коли ці двоє були щасливі разом, та ще раз ними помилуватися. Обожнюємо!