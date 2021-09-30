5 потрясающих свечей для самого теплого осеннего вечера

Красота / Новинки
30 сентября 2021
Cosmo

Tea with friend o`clock, The Homest

Мы обожаем The Homest, потому что этому бренду удается заключить самые теплые и ценные ассоциации в каждую из своих свечей! Tea with friend o`clock — не исключение: она пахнет чаем с бергамотом, смородиновым джемом и сандалом! Более удачной осенней композиции просто не найти!

Paris, Diptyque

Потрясающий аромат новой свечи Diptyque напоминает прогулку по набережной Парижа, заполненной книжными и антикварными магазинами. В основе композиции ноты полированного дерева и пряные ванильные  для самого теплого осеннего настроения!

Demure, Inro

Нишевая глубокая пряно-цветочная композиция, в которой на первый план выходит аромат крепкого черного кофе с гурманским шоколадным акцентом. В сердце композиции слышны благородные ноты розы, прекрасно оттеняющей горьковатое послевкусие. Эффектный долгоиграющий шлейф образуют амбра, белый мускус и ваниль. Нам нравится держать эту свечу на рабочем столе: она придает рабочим встречам в зуме особое настроение, повышает концентрацию и уверенность в себе!

Мед, Gunia

Сладковато-пряный запах меда, бурбона, апельсинового мармелада и табака согреет в самый хмурый вечер, а красивый керамический стакан идеально дополнит любой интерьер!

Black Cherry, Woodwick

Запах сладкой спелой черешни, грейпфрута, граната и розового варенья — чистый восторг! Добавь сюда уютное потрескивание деревянных фитилей — получишь незаменимый домашний аксессуар, который поможет пережить самые хмурые дни!

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: www.instagram.com/the.homest
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