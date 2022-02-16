5 продуктів українських б’юті-брендів, які не поступаються закордонним

Красота / Новинки
16 февраля 2022
Cosmo

Адель одягає сукню українського бренду на червону доріжку, Netflix купує права на українські картини, пісні наших артистів співає вся Європа, а як щодо косметики? Останніми роками в нашій країні з’явилось багато брендів, що виробляють якісні, стильні та по-справжньому дієві продукти для обличчя, тіла та волосся. Про них сьогодні і піде мова.

Рум`яна Al.Rutkovkiy

Олексій Рутковський — один з найталановитіших українських візажистів, що кілька років тому створив власний б’юті-бренд. Він випускає якісні та стильні палетки тіней для професійного та особистого використання, а тональна основа Al.Rutkovkiy — знахідка для тих, у кого жирна шкіра. Нещодавно бренд випустив нову серію засобів — компактні пудри, бронзери та рум’яна. Останні нам сподобались найбільше! Дует рум’ян складається  з двох універсальних та дуже привабливих відтінків — ніжно-рожевого і персикового, які можна використовувати поодинці, або ж змішувати для отримання унікального кольору.

Шовковий тюрбан для волосся Mon Mou

Без перебільшення геніальний винахід, що змінить твоє життя на краще: більше ніяких тяжких та неестетичних рушників на голові! Тюрбан швидко вбирає вологу після миття волосся, не пошкоджуючи та не пересушуючи його, а шовкова сторона аксесуару додатково за ним доглядає, розгладжує та надає блиску.

Крем для рук Winter, Natureal

Natural — бренд, засоби якого хочеться дарувати друзям з за кордону: стильне пакування, вишукані аромати й максимально приємні текстури. Один з їх бестселерів, живильний крем для рук Winter — безпрограшна опція. Він миттєво пом`якшує шкіру, прибирає сухість та лущення, а ще має просто божественно запах.

Детокс-скраб для тіла Mola

Дієвий та дуже приємний у використанні скраб українського бренду Mola виглядає як шоколадний десерт та й аромат має подібний. У складі тростинний цукор, какао, ефірна олія кориці, олія авокадо, екстракти вівса та алое. Він зовсім не пошкоджує шкіру, проте ефективно її відлущує, залишаючи гладенькою та ніжною, немов у дитини. Ще один вагомий аргумент на користь скрабу Mola: контактуючи зі шкірою, він перетворюється на ніжну молочну емульсію і не залишає після себе масної плівки, як це інколи трапляється зі скрабами на основі олій.

Парфумована свічка The Homest

Реалістичні та водночас казкові аромати свічок The Homest відтворюють у пам’яті найтепліші спогади: запах печива, що пекла бабуся, відпустку в Греції, відверті розмови з найкращою подругою за чашкою запашного чаю або ж п’янку ніч з тим самим чоловіком. Яку б свічку ти не обрала, це буде правильним рішенням —  якимось загадковим чином аромат кожної з них пробуджує найтонші струни душі, зігріває і надихає.

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Фото: instagram/alex_rutkovskiy
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