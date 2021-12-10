5 социальных инициатив от украинских модных брендов

Мода / Fashion news
10 декабря 2021
Cosmo

Litkovskaya

Лилия Литковская не только успешно развивает свой бренд одежды, но и занимается образованием в сфере моды. В 2021 году дизайнер запустила Schooll of Art x Craft, в которой представлены четыре полноценных курса: «Основы моды», «Дизайн в моде», «Идеи в моде» и «Бизнес в моде». Студенты смогут изучить структуру модного бренда, создать капсульные коллекции или узнать основы арт-дирекшна в зависимости от выбранного направления.

«Мы верим в отсутствие границ между модой, искусством и ремеслами. Цель школы — создать новый уровень образования в сфере моды и подготовить новое поколение профессионалов в индустрии», — говорят авторы проекта.

Bevza

В 2021 году бренд Bevza представил NFT-инициативу, нацеленную на расширение возможностей украинских художников и повышение узнаваемости локальной современной арт-сцены в мире. Куратором инициативы выступила основательница бренда Светлана Бевза. В рамках проекта дизайнер периодически выбирала одну из работ украинского художника и анонсировала ее в медиа и социальных сетях бренда Bevza.

«Я искренне верю, что в нашей стране есть много талантов — художников, скульпторов, фотографов, которые нуждаются в представлении в мире. Они совершенно точно заслуживают внимания международного арт-сообщества и такого же уровня ликвидности, как и их хорошо известные коллеги из других стран. А NFT это инновационный способ сделать их узнаваемыми и способствовать возможности повышения цен на их работы», — говорит Светлана Бевза. 

Для старта NFT-инициативы Светлана выбрала Машу Реву, одну из самых заметных представительниц арт-сцены со своим уникальным и узнаваемым стилем. Маша Рева уже участвовала в громких проектах в сфере моды и искусства, включая съемку для книги бренда Jacquemus «Marseille Je T`aime», декорации для показа Rodebjer и принты для бренда Rachel Comey. 

Andre Tan

В 2021 году украинский дизайнер Андре Тан сделал ставку на sustainable fashion. В его коллекциях все чаще стали появляться вещи из экологичных материалов: органического хлопка, льна и инновационных тканей из переработанного сахарного тростника, стеблей риса, веток бананов и ананасовых листьев. Следуя глобальному тренду на устойчиво развитие, в своей новой коллекции «Icaria» для линии Atelier дизайнер использовал ткани из переработанного пластика и пуховое наполнение с пером от бренда «Наша Ряба».

«Выбирая темой коллекции миф об Икаре, я понимал, что основным материалом должны стать перья. Они использованы не только в качестве декора, но и как экологически чистый наполнитель. И дабы сделать эту историю максимально sustainable, мы решили обратиться за расходным материалом к компании, для которой перо является неотъемлемой частью производственного процесса, но не основным продуктом. Так партнером этого арт-эксперимента стала компания МХП», — говорит Андре.

Guzema

Благотворительный фонд основательницы ювелирного бренда Guzema Jewelry Валерии Гуземы уже успел зарекомендовать себя в деле. Фонд регулярно оказывает материальную помощь Черниговской областной детской больнице.

«Благотворительность уже давно стала важной частью моей жизни. И мне хочется помогать еще больше тем, кто сейчас оказался в сложной ситуации, особенно маленьким тяжелобольным детям», — говорит Лера.

За время работы фонда было собрано более одного миллиона гривен, на которые было закуплено и адресно передано ценное медицинское оборудование.

The Originals

Первая в Украине онлайн-ресейл-платформа по продаже и покупке люксовых вещей The Originals и донорская платформа ДонорUA объединились вокруг проблемы дефицита донорской крови в Украине, создав благотворительный проект #SHARITY. Эту инициативу активно поддержали украинский благотворитель Елизавета Юрушева, инфлюенсеры Лена Мандзюк и Катя Кузьменко, а также украинские дизайнеры Мария Маслий, ArtemKlimchuk, Bobkova, Nadya Dzyak, Marsala, Gunia Project, которые предоставили для коллаборации эксклюзивные апсайкл-вещи в единичном экземпляре.

Стать участником проекта могут все желающие. Для этого достаточно отдать свои вещи для продажи на платформу The Originals и отметить, что часть или все средства вы хотели бы передать на поддержку проекта. Вырученная прибыль пойдет на реставрацию Центра крови при Национальном институте рака в Киеве. Таким образом, давая вторую жизнь вещам, можно дать жизнь людям.  

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Фото: Guzema
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