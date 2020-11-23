5 восхитительных парфюмированных свечей для самых уютных вечеров

Красота / Новинки
23 ноября 2020
Cosmo

Сезон зажженных свечей, красного сухого и уютных пледов официально открыт — предлагаем тебе обновить запасы, начав с первого. В нашей подборке собраны самые ароматные, самые стильные и самые уютные свечи на любой вкус и бюджет — какую выберешь ты?

Orange Bitters, Jo Malone London 

Новая свеча Jo Malone London поможет напомнить о волшебных рождественских праздниках: аромат сочных апельсинов и мандаринов, дополненный дымным черносливом и сандаловым деревом официально признан нами самым оптимистичным и жизнеутверждающим. То что надо!

La Madeleine, Diptyque 

Максимально аппетитный аромат французского печенья Мадлен наполнит дом уютом и теплом — отличное дополнение к романтичному ужину с любимым человеком.

Яблоко-корица, Yves Rocher

Каждый год Yves Rocher выпускают лимитированные рождественские коллекции с самыми вкусными ароматами ever. Новые средства «Яблоко-корица» — не исключение: они пахнут пирогами и домашним теплом. Именно поэтому советуем попробовать и их свечу — цена, что приятно, более чем доступная.

Born In Kyiv, Poetry Home

Свеча-бестселлер украинского бренда Poetry Home ничем не уступает свечам легендарных мировых производителей — у них красивые упаковки и восхитительные ароматы. Born In Kyiv, например, пахнет клубникой, бергамотом, гвоздикой, кедром и черным перцем. Потрясающе!

The Night With That Lover, the Homest 

Еще одна свеча украинского бренда, которая поможет создать особую, страстную атмосферу в спальне. Этому очень способствует коктейль из пряностей: имбиря, корицы, апельсиновой цедры и гвоздики.

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: www.instagram.com/the.homest
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