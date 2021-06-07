5 звезд Голливуда, которые кардинально похудели у нас на глазах

Звезды / Новости
7 июня 2021
Cosmo

Глядя на идеальные, подтянутые фигуры голливудских знаменитостей, нам и на ум не может прийти, что когда-то они выглядели совсем не так. Да, селебрити — такие же люди, как и мы, поэтому и у них были проблемы с лишним весом. А их отличная фигура сейчас — это результат кропотливых усилий, диеты и спорта. Итак, несколько знаменитостей, которым удалось кардинально похудеть, и как же они этого добились.

Джессика Симпсон

Во время третьей беременности певица Джессика Симпсон значительно прибавила в весе — отметка на весах достигла 108 килограммов! Тогда девушка взяла себя в руки и обратилась к помощи тренера. Джессика много ходила пешком, сбалансированно питалась, пила много жидкости и, разумеется, регулярно тренировалась. Как результат — певице удалось скинуть 45 килограммов всего за полгода!

Адель

Певица Адель никогда не смущалась своих пышных форм, утверждая, что это не имеет никакого отношения к ее карьере. Поэтому все были удивлены, когда за короткий срок звезда похудела на целых 40 килограммов! Источником своей мотивации Адель назвала сына Анджело, ради которого она хотела быть здоровой и полной сил. Одним из главных секретов своего похудения Адель назвала инновационную диету «Сиртфуд», которая учитывает химический состав продуктов и их способность сжигать жировые отложения.

Кристина Агилера

Многие фанаты американской певицы в 2012 году пришли в ужас от ее новых форм после родов. Несмотря на то, что Кристина посоветовала им просто смириться с этим фактом, она все же была решительно настроена привести себя в форму. Ее старания увенчались успехом — за 10 месяцев певица сбросила 38 кг! Как ей это удалось? По большей части благодаря питанию — Агилера исключила из своего рациона сахар и алкоголь, а также отказалась от перекусов. Было у нее и еще одно необычное правило — в течение целого дня певица ела продукты какого-то одного цвета.

Рене Зеллвегер

Для исполнения главной роли в популярном фильме «Дневник Бриджит Джонс» актрисе пришлось поправиться на 15 кг! А, стоило ей похудеть после этого, как режиссеры решили снять сиквел фильма, так что ей пришлось набрать вес снова. За 2 месяца Рене удалось сбросить лишний вес благодаря дробному питанию и специальной зональной диете. Такая диета заключается в том, чтоб употреблять углеводы, жиры и белки в соотношении 40:30:30.

Кейт Уинслет

Актриса Кейт Уинслет часто жалуется, что она склонна к лишнему весу, что не помешало ей добиться колоссального успеха. После рождения третьего ребенка Кейт обнаружила, что набрала 20 кг! Однако всего короткое время спустя она уже могла похвастаться потрясающей фигурой. Основная заслуга этого остается также за питанием актрисы. Кейт исключила из своего рациона мясные продукты, оставив только рыбу и морепродукты. Также актриса не употребляет соль и красное вино. Ну а каждое утро она советует начинать со стакана теплой воды с лимоном. И, конечно же, любить себя в любом весе. 

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: Gettyimages
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