Адель неочікувано скасувала концерт-повернення після шестирічної перерви

Звезды / Новости
21 января 2022
Cosmo

Британська співачка Адель сьогодні оголосила сумну новину її довгоочікуваний концерт в Лас-Вегасі довелося перенести. Справа виявилася у тому, що доставка техніки затрималася, а половина команди співачки захворіла на Covid-19, тож шоу просто не встигли підготувати. Нову дату Адель досі не оголосила.

Цей концерт мусив стати тріумфальним поверненням Адель після шестирічної перерви. Її альбом «30», який вийшов 19 листопада, зібрав колосальну кількість переглядів і побив усі рекорди Британії та США. Тож не дивно, що білети на концерт були розпродані блискавично, навіть незважаючи на те, що ціна деяких із них сягала 30 тисяч доларів.

Про скасування концерту було оголошено за добу до початку. Адель записала у своєму Instagram відеозвернення до фанатів, де вона не приховувала сліз.

«Ми зробили все, що тільки можливо, аби встигнути вчасно, і щоб шоу було гідним вас, сказала вона. Але завершити підготовку було просто неможливо. Я дуже вибачаюсь за те, що це сталося в останню мить. Мені дуже сумно і дійсно ніяково. Але ми збираємося назначити нову дату, і я проведу концерт на тому рівні, на якому він повинен бути. Мені дійсно дуже, дуже шкода».

Зрозуміло, що всі фанати, які прибули в Лас-Вегас виключно заради концерту, були приголомшені і засмучені цією новиною. Але Адель так щиро плакала у своєму відеозверненні, що всі одразу переповнилися розумінням.

Текст: Ольга Распутня

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