Адель рассказала о разводе, новом романе и экстремальном похудении в интервью Опре Уинфри

Звезды / Новости 17 ноября 2021

Cosmo

Уже совсем скоро, 19 ноября, после долгого перерыва в карьере Адель наконец-то выпустит новый альбом под названием «30». В преддверии этого торжественного события певица впервые за несколько лет появилась в шоу Опры Уинфри, где откровенно рассказала о карьере, личной жизни и похудении. Адель и телеведущая общались в том же живописном саду, в котором в марте прошло скандальное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл (которое, кстати, недавно загадочным образом исчезло из сети). На шоу 33-летняя певица пришла вместе со своим новым бойфрендом Ричем Полом.

Разумеется, телеведущая не могла не затронуть тему развода Адель с Саймоном Конекки. Певица рассказала, что перенесла это событие очень нелегко — она долгое время страдала от тревожности и панических атак. «Я была просто обескуражена тем, что мой брак так быстро развалился», — призналась она.

В то же время, певица очень тепло отзывалась о бывшем муже. По ее словам, Саймон буквально спас ее, когда она была слишком молода и импульсивна. «Я вполне могла пойти по кривой дорожке, ведущей к саморазрушению. Но тут появился Саймон — самый надежный человек, которого я когда-либо знала», — вспомнила Адель.

Чтобы справиться с «дикой тоской» и приступами тревожности после развода, певица начала активно заниматься спортом. «После тренировок я чувствовала себя лучше. Речь никогда не шла о том, чтобы похудеть», — отметила Адель. Знаменитость перестала пить алкоголь и исключила из рациона продукты с глютеном. Благодаря диете и тренировкам ей удалось достичь невероятных результатов — певица сбросила практически 50 килограммов.

Также Адель поделилась подробностями своего нового романа с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. Певица говорит, что он очень забавный, умный и ответственно подходит ко всему, чем занимается. «Это первые отношения, в которых я полюбила себя», — призналась она.

Текст: Ольга Распутняя