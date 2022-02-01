Ходять чутки: Адель скасувала концерти через проблеми у стосунках з бойфрендом

Звезды / Новости 1 февраля 2022

Cosmo

Після серії скасованих концертів у Лас-Вегасі Адель відмовилася також від сольного виступу на премії Brit Awards, яка відбудеться 8 лютого в Лондоні. Як повідомляє американський таблоїд Daily News з посиланням на інсайдерів, все через проблеми у стосунках зірки з її новим бойфрендом Річем Полом.

За їхньою інформацією, під час підготовки до концертів у Лас-Вегасі Адель доводилося переривати репетиції, щоб відповісти на дзвінки від свого хлопця. Вона плакала та була засмучена через постійні сварки з ним. Незважаючи на те, що сама Адель назвала причиною відміни концертів затримку з доставкою техніки та спалах Covid-19 серед команди, наближені до неї джерела впевнені, що причина саме в непростому періоді в особистому житті.

«Все через проблеми в раю. Ось чому вона не може виступати», — зазначили інсайдери.

Відомо також, що відразу ж після скасування концертів Адель полетіла до бойфренда у Лос-Анджелес.

Текст: Дар`я Чижик