adidas представляє другу главу зимової кампанії «Підкорюючи міські вершини» з Миколою Шапаренком та Дар'єю Білодід

Мода / Fashion news
5 ноября 2021
Cosmo

adidas представляє другу главу зимової кампанії «Підкорюючи міські вершини», героями якої стали футболіст Микола Шапаренко та дзюдоїстка Дар`я Білодід.

Зимова колекція adidas інтерпретує елементи спортивного екіпірування у міському стилі. У лінійці представлені універсальні силуети для холодної погоди: утеплена парка MYSHELTER COLD.RDY та пуховик Traveer COLD.RDY, а також черевики для хайкінгу Terrex Free Hiker COLD.RDY.

ПАРКА MYSHELTER COLD.RDY

Стильна та практична парка MYSHELTER COLD.RDY виконана з непродувної тканини з використанням технології COLD.RDY, яка запобігає втраті тепла та проникненню холоду. Водонепроникна вставка, що знімається, дозволяє легко перетворити пуховик у парку, забезпечуючи додатковий захист від опадів. Дизайн доповнений фірмовими вертикальними кишенями на блискавці, регульованим капюшоном та трьома смужками на задній кокетці.

Парка MYSHELTER COLD.RDY для неї

ПУХОВИК TRAVEER COLD.RDY

Силует виконаний з непродувної тканини подвійного плетіння з міцним водовідштовхувальним покриттям DWR та з використанням технології COLD.RDY. Спеціальна конструкція комірців із наповнювачем захищає від втрати тепла та проникнення холоду. Конструкція капюшона, манжетів та нижньої частини моделі забезпечує додатковий захист від вітру. Наповнювач із качиного пуху HyperDRY™ ефективно зберігає тепло навіть за умов вологості.

Пуховик Traveer COLD.DRY для неї

Пуховик Traveer COLD.DRY для нього

TERREX FREE HIKER COLD.RDY

Кросівки adidas Terrex Free Hiker створені для максимального комфорту під час тривалих прогулянок в будь-яку погоду. Верх з матеріалу Primeknit з технологією COLD.RDY і водовідштовхувальним утеплювачем щільно облягає стопу і дарує комфорт. Крім того, водонепроникна мембрана GORE-TEX забезпечує сухість навіть на мокрих ділянках шляху.

Черевики Terrex COLD.RDY для неї

Черевики Terrex COLD.RDY для нього

TERREX SNOWPITCH

Утеплені водовідштовхувальні черевики для хайкінга Terrex Snowpitch дозволяють максимально продовжити задоволення навіть у холодну погоду. Досліджуючи замерзлі стежки або засніжені вулиці, ноги залишаються в теплі та сухості. А завдяки міському стилю вони виглядають сучасно та повсякденно.

Черевики Terrex Snowpitch для нього

Колекція вже доступна на сайті adidas.ua, а також у магазинах бренду.

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