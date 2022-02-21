Адріана Ліма втретє стане мамою

Звезды / Новости 21 февраля 2022

Cosmo

Радісні новини про поповнення у зіркових родинах не закінчуються. Так, на минулих вихідних стало відомо, що Адріана Ліма втретє стане мамою. Супермодель опублікувала ролик у TikTok, в якому показала позитивний тест на вагітність та реакцію на новину свого коханого Андре Леммерса. Малюк повинен з`явитися на світ цієї осені.

Для зірки це буде перша спільна дитина з її новим бойфрендом, кінопродюсером Андре Леммерсом. Ліма також виховує двох доньок від попереднього шлюбу з сербським баскетболістом Марко Яричем: 12-річну Валентину та 9-річну Сієнну.