Адвокаты Эмбер Херд отказались продолжать защищать ее в деле против Джонни Деппа

Звезды / Новости 17 июня 2020

Cosmo

В суде продолжается ожесточенная борьба между Джонни Дэппом и Эмбер Херд. Обе стороны представляют все больше компрометирующих доказательств, которые порой шокируют публику. Однако, судя по последним новостям, скоро актриса может немного сдать свои позиции в этом деле — как сообщает западная пресса, сразу четыре адвоката Херд отказались продолжать защищать ее в деле о клевете против Деппа (актер подал против бывшей жены иск в ответ на ее обвинения в домашнем насилии — прим. ред.)

По официальной версии, такое решение Джули Финк, Дэвида Брука, Роберты Каплан и Джона Куинна связано со сложностями в перемещениях во время пандемии коронавируса. Однако адвокат Джонни Деппа отметил, что таким образом адвокаты актрисы пытаются «откреститься от ее фальсификаций».



