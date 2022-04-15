Актор Г’ю Джекман поспілкувався із 7-річним хлопчиком-біженцем з Одеси, який захоплюється Росомахою

Звезды / Новости
15 апреля 2022
Cosmo

Актор Г’ю Джекман поговорив по відеозв’язку із 7-річним Костею з Одеси — хлопчик був вимушений залишити свій дім через повномасштабну війну, яку розв`язала рф проти України. Як прошла зустріч, актор показав у своєму Instagram. Окрім цього, Джекман поділився малюнком Кості — хлопчик намалював героя із серії фільмів «Люди Ікс» Росомаху.

«Привітайтеся з моїм новим, дуже сміливим другом Костею. Йому 7. Лише декілька годин тому він потрапив до центру Unicef Blue Dot у Румунії після того, як утік зі свого будинку в Україні. Він намалював Росомаху. Схожість дивовижна, вам не здається?» — написав Джекман.

«Щоразу наші серця розриваються, коли діти змушені залишати свій дім через війну в Україні. Моє серце розривається за них усіх. Але спілкування з Юлією з центру Unicef Blue Dot подарувало мені надію. Я дуже вдячний їй за роботу, за все, що робиться для захисту дітей, які постраждали від війни в Україні та в усьому світі», — додав актор.

Раніше Джекман опублікував на своїй сторінці в Instagram відеозвернення президента України Володимира Зеленського, в якому він назвав росію державою-терористом та закликав світ до рішучих дій, аби зупинити війну. 

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Фото: instagram.com/thehughjackman
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