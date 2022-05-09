Акторка і посол доброї волі ООН Пріянка Чопра розповіла про 10-річну дівчинку з Харкова, яка живе в метро

Звезды / Новости
9 мая 2022
Cosmo

Акторка та посол доброї волі ООН Пріянка Чопра поділилася у своєму Instagram історією 10-річної Соні з Харкова, яка живе у метро разом із мамою, бабусею, собакою та котом від початку повномасштабної війни.

У відео дівчинка показала, як влаштований побут її родини у метро, де вони сплять і їдять. Аби хоч трішки розважитись, Соня катається на роликах на пероні або ж вчиться разом з іншими дітьми. На запитання, що вона зробить після перемоги, дівчинка відповіла, що піде на заняття з танців та до школи, аби побачити усіх знайомих, за якими сумує. 

«Жодна дитина не повинна жити під землею. Жодна дитина не повинна жити в страху. Жодна дитина не повинна бути позбавлена своїх прав. Ось чому те, що ЮНІСЕФ і його партнери роблять, щоб допомогти дітям і сім’ям, які відчайдушно потребують безпеки, стабільності та захисту, є дуже важливим», — написала Чопра і закликала всіх небайдужих зробити пожертву на користь фонду. 

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Фото: instagram.com/priyankachopra
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