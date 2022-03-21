Акторка Джуліанна Мур та бренд Marea Clothing створили шапку в кольорах українського прапору. Такі вже придбали Дженніфер Еністон, Мішель Пфайффер та інші

Звезды / Новости 21 марта 2022

Cosmo

Акторка Джуліанна Мур та бренд Marea Clothing створили шапку в кольорах українського прапору. Всі кошти від продажу передадуть фонду UNICEF для допомоги Україні.

«Моя чудова та талановита подруга Алессандра (дизайнерка бренду Marea Clothing Алессандра Бруніальті — прим. ред.) зробила їх, і багато хто з вас уже придбав їх. Але якщо ви ще цього не зробили, то це чудовий спосіб висловити свою підтримку народу України», — написала Мур під відео, на якому позує у синьо-жовтій шапці.

У коментарях багато знаменитостей зазначили, що вже встигли придбати шапку. Серед них: Дженніфер Еністон, Мішель Пфайффер та інші.