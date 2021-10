Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

Американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико случайно застрелил оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс, которая родилась в Украине. Женщина была сразу же доставлена в больницу на вертолете, однако вскоре скончалась от полученных ранений.

В ходе инцидента был ранен также 48-летний режиссер Джоэла Соуса — сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

По предварительным данным, актер выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Из какого оружия велась стрельба и что именно стало причиной трагедии на съемочной площадке, сейчас выясняет полиция. Съемки фильма приостановлены.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi