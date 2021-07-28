По пятам: Алекс Родригес отпраздновал день рождения на яхте — там же, где отдыхают Джей Ло и Бен Аффлек

Звезды / Новости 28 июля 2021

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы все еще не можем налюбоваться романтичными фото Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на яхте, которые выглядят, будто кадры из того самого легендарного клипа «Jenny from the Block» из нулевых. И, судя по всему, эта сказка не дает покоя и бывшему бойфренду певицы Алексу Родригесу.

Так, спортсмен, который после расставания старается держаться к экс-невесте поближе, отправился праздновать свой день рождения в ту же бухту в Сен-Тропе, где на днях отметила свое 52-летие Дженнифер. На фото папарацци Родригеса можно увидеть в компании двух эффектных девушек, среди которых спортивная журналистка Мелани Коллинз.

Более того, по словам инсайдеров, Алексу как минимум один раз удалось нарушить планы Лопес и Аффлека — узнав, что в ресторане, куда они с Беном должны были отправиться на ужин, присутствует Алекс, Дженнифер пришлось немедленно отменить бронь.

Кажется, этот «сериал» становится все интереснее!