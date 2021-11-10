Алиса в Стране чудес: Белла Хадид в рождественском кампейне Victoria`s Secret

Мода / Fashion news
10 ноября 2021
Cosmo

25-летняя супермодель Белла Хадид стала главной героиней потрясающего рождественского кампейна от американского бренда нижнего белья Victoria`s Secret. Реклама новой коллекции выглядела просто сказочно красиво: мы переносимся в мир «Алисы в стране чудес» и вместе с моделями путешествуем по кроличьей норе под волшебную классическую музыку.

В начале клипа Белла предстает перед нами в малиновом комплекте, состоящем из клетчатого бра и пышной фатиновой юбки с черным бантом. Позже супермодель демонстрирует и другие элементы коллекции: корсеты, сексуальные чулки винного цвета и бра с пуш-апом. Кроме Хадид, в ролике мы также увидели модель plus size Палому Эльсессер, южно-суданско-австралийскую модель Адут Акеч, а также голландскую манекенщицу египетского происхождения Имаан Хаммам.

В своей рождественской коллекции Victoria`s Secret делают ставку на смесь комфорта и сексуальности. Помимо соблазнительного белья, в коллекцию вошли также мягкие пижамы, фланелевые халаты, шарфы, шапки и уютные аксессуары.

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: Youtube
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