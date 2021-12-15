Аліна Долініна стала обличчям капсульної колекції прикрас Only Good X Ears&Fingers

Мода / Fashion news 15 декабря 2021

Cosmo

Мультибрендовий магазин прикрас Only Good спільно з українським ювелірним брендом Ears & Fingers jewelry випустили капсульну колекцію прикрас. Колекція отримала назву Basic Instinct. У ній поєднали форми, що залишаються актуальними поза часом і зробили акцент на жіночності та сексуальності.

«На створення колекції нас надихнула багатогранність дівчат, що обирають наші прикраси та естетика 90-х. Прототипом став образ сексуальної інтелектуалки Шерон Стоун у стрічці «Основний інстинкт, яку втілила для нас засновниця бренду Have A Rest, Аліна Долініна», — зазначає Саша Катаєва, CEO Only Good.

У колекції — каблучки, підвіси та сережки витончених форм, що завжди залишаються актуальними. Усі прикраси виготовлені вручну. Дизайнерка та засновниця бренду Ears & Fingers Олександра Скакліньова ділиться, що створювати дизайн та форми поза часом, поєднуючи традиційну ювелірну ручну роботу, стійке виробництво та 3D-технології — філософія її бренду.

Аліна Долініна — головна героїня зйомки — влучний прототип сучасної жінки, що знаходить у собі енергію на всі сфери життя. Вона виховує чотирьох дітей, робить бізнес, щодня закохує свого чоловіка, перевтілюється і залишається собою. Аліна з тих, хто постійно носить прикраси. І на кому ці [basic] вироби набувають щоразу нової глибини, бо відображають її [instinct].

Колекцію Basic Instinct можна буде придбати на сайті мультибрендового магазину прикрас з усього світу Only Good.

Над зйомкою працювали:

Ідея та продюсування: Анастасія Іванічева

Фото: Поліна Гребеник

Стиліст: Анна Матвіюк

Візажист/стиліст по волоссю: Таня Федоренко