Американський актор Лів Шрайбер показав в Instagram, як готує борщ для українських біженців у Перемишлі

Звезды / Новости 13 апреля 2022

Cosmo

Американський актор та режисер Лів Шрайбер, відомий за фільмами «Солт» та «Люди Ікс: Початок. Росомаха», прибув на польсько-український кордон, де разом із благодійною організацією World Central Kitchen готує гарячі обіди для українців. Своїми враженнями від перших днів роботи у Перемишлі актор поділився в Instagram. Судячи з фото та відео, Шрайбер оволодів мистецтвом приготування українського борщу.

«Борщ для 1500 людей! День перший у Перемишлі», — підписав актор серію фото та відео з готовою стравою і командою World Central Kitchen.

Шрайбер показав не лише процес приготування борщу, а й мозолі, які отримав під час готування.

«Другий день приготування їжі на польсько-українському кордоні з World Central Kitchen. Я дуже пишаюся своїм пухирем. Усі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак», — написав він.

Цікавий факт: дідусь актора по материнській лінії народився в Україні. Шрайбер підтримує Україну в Instagram та закликає усіх небайдужих жертвувати кошти на допомогу українцям.