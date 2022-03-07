Andre Tan, Kachorovska, OneByOne та інші: як українська модна індустрія допомагає Збройним силам України

Мода / Fashion news 7 марта 2022

Cosmo

Українці продовжують допомагати своїй армії, яка героїчно протистоіть російським окупантам. Так, українські бренди Andre Tan, Kachorovska, OneByOne та інші перепрофілювали свої виробництва з пошиття весняно-літніх колекцій на виробництво бронежилетів, берців та інших речей, яких потребують ЗСУ.

Andre Tan

Відомий український дизайнер Андре Тан разом зі своєю командою займається виготовленням бронежилетів та закликає усіх долучитись до збору коштів для закупівлі необхідних матеріалів.

«Чи могли ми уявити, що компанія Andre Tan у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу? Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це! Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони», — коментує дизайнер та додає, що вони з командою відшили більше 1000 флісових кофт, штанів та жилетів, більше 2000 одиниць спідньої білизни та 500 спальних мішків.

Кachorovska

Українська підприємниця та засновниця бренду Kachorovska Аліна Качоровська зібрала 620 тисяч гривень, які підуть на пошиття 800 пар берців для українських військових. Про це вона повідомила на сторінці cвого бренду в Instagram.

Серж Смолін

Дизайнер та засновник бренду чоловічого одягу IDoL плете маскувальну сітку для української армії. Серж Смолін також намагається допомогти нашій країні інформаційно, закликаючи міжнародну спільноту долучитися до допомоги Україні у протистоянні проти російйської агресії.

OneByOne

Український бренд жіночого одягу OneByOne наразі також підтримує наших захисників та всіма силами намагається допомогти їм у боротьбі з російськими окупантами.

«Очікування: шиємо ніжні шифонові сукні, яскраві весняні костюми. Реальність: шиємо броніки та розгрузки. Які часи, такі й вироби на манекенах. Але впевнені, що все ще буде, після нашої перемоги! Віримо в нашу країну та наших людей, Слава Україні», — зазначають в офіційному інстаграм-акаунті бренду.

ЦУМ Київ

Головний модний універмаг країни також приєднався до лав волонтерів.

«Сьогодні команда київського ЦУМу зібрала та передала 150 одиниць теплого одягу волонтерам Територіальної оборони України. Героям слава!», — повідомляють у соцмережаї київського універмагу.

Текст: Дар`я Чижик