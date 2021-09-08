Анджелина Джоли призналась, что боялась за своих детей, будучи в браке с Брэдом Питтом

Звезды / Новости 8 сентября 2021

Cosmo

Судебные разборки между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом длятся уже несколько лет. А в прессе то и дело всплывает новая информация об отношениях звезд и причинах их развода. Так, в новом интервью журналу Guardian’s Weekend актриса призналась, почему все же решилась на расставание. На вопрос о том, переживала ли Анджелина за безопасность своих детей, будучи в браке с бывшим мужем, звезда кивнула утвердительно.

«Да, я переживала за семью. За всю мою семью. Я не из тех людей, которые принимают такие важные решения легкомысленно. Мне было непросто наконец-то признать, что мне необходимо расстаться с отцом моих детей», — призналась актриса.

Впрочем, несмотря на все сложности и продолжающиеся разбирательства в суде, Джоли хочет сохранить мирные отношения с Питтом.

«Я хочу, чтобы все мы, включая отца моих детей, исцелились и жили в мире. Мы всегда будем семьей», — добавила она.