Анджеліна Джолі відреагувала на смерть вагітної жінки після бомбардування пологового будинку в Маріуполі російськими окупантами

Звезды / Новости 15 марта 2022

Cosmo

Анджеліна Джолі продовжує не лише публічно підтримувати Україну, яка протистоїть повномасштабній агресії рф, а й допомагати українським біженцям та показувати всьому світу наслідки військових злочинів, які вчиняють російські окупанти.

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини переміщених людей і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Ще занадто рано думати про те, що станеться, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити», — заявила раніше акторка.

А днями зірка повідомила у своїх сторіз з посиланням на видання Washington Post про смерть вагітної жінки та її ненародженого немовляти у Маріуполі.

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти завдали авіаудару по пологовому будинку, пізніше «виправдавши» це тим, що він був «базою радикалів».

Друга жінка з полового будинку Маріуполі, Маріанна Підгурська, фото якої також облетіли весь світ, 10 березня народила дівчинку.