Анджеліна Джолі відреагувала на смерть вагітної жінки після бомбардування пологового будинку в Маріуполі російськими окупантами

Звезды / Новости
15 марта 2022
Cosmo

Анджеліна Джолі продовжує не лише публічно підтримувати Україну, яка протистоїть повномасштабній агресії рф, а й допомагати українським біженцям та показувати всьому світу наслідки військових злочинів, які вчиняють російські окупанти. 

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини переміщених людей і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Ще занадто рано думати про те, що станеться, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити», — заявила раніше акторка.

А днями зірка повідомила у своїх сторіз з посиланням на видання Washington Post про смерть вагітної жінки та її ненародженого немовляти у Маріуполі.

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти завдали авіаудару по пологовому будинку, пізніше «виправдавши» це тим, що він був «базою радикалів».

Друга жінка з полового будинку Маріуполі, Маріанна Підгурська, фото якої також облетіли весь світ, 10 березня народила дівчинку. 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
«Я не усвідомлювала того, що виглядаю дуже дивно»: Кортні Кокс розповіла про свою залежність від «уколів краси»
3
Пишаємось: Емілі Ратаковскі у стильному головному уборі Ruslan Baginskiy
4
Ілон Маск зустрічається з 27-річною акторкою
5
Королева Великобританії Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус
Звезды / Новости

Акторка Ребел Вілсон показала середній палець російському президенту на церемонії BAFTA

«На щастя, на всіх жестових мовах є жест для путіна», — зазначила Вілсон

Звезды / Новости

Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома

Зірка «Шерлока» послідовно підтримує Україну з самого початку повномасштабної агресії росії.

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Звезды / Новости

«Тільки не кажіть їй, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого»: Дональд Туск присоромив ЄС, опублікувавши фото маленької українки зі зброєю в руках

Чіткий меседж країнам ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти країни-агресора.   

Звезды / Новости

Відео: Джаред Лето поспілкувався з українцями та заспівав пісню про Одесу у своєму Instagram

«Ах, Одесса...»

Звезды / Новости

«Королева драконів» Емілія Кларк підтримала українців

Дейєнеріс, клич своїх драконів!

Loading...
Звезды / Новости

Cлідом за сестрою: Белла Хадід пожертвує частину заробітку за Тиждень моди на допомогу українцям

«Я стою на боці кожної людини, якої торкнулася ця війна, і безневинних людей, чиї життя назавжди змінилися».

Звезды / Новости

Фото: Бенедикт Камбербетч розгорнув прапор України на сцені кінофестивалю у Санта-Барбарі

Британський актор продовжує послідовно підтримувати Україну. 

Звезды / Новости

Кейт Міддлтон і принц Вільям допомогли сортувати гуманітарну допомогу для українців

Герцоги Кембриджські активно підтримують Україну. 

Звезды / Новости

«Ці дні минули»: Стінг заявив, що не виступатиме перед російськими олігархами та іншими людьми, наближеними до путінського режиму

Чітка позиція. 

Звезды / Новости

«Ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами»: Дженніфер Еністон підтримала українок у своєму Instagram

Акторка додала до тексту фото українських жінок, які героїчно захищають свою країну на різних фронтах. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Девід Бекхем задіяв власний благодійний фонд для допомоги українським дітям

Разом із дружиною Вікторією.

Звезды / Новости

Крістен Стюарт підтримала Україну у своїй промові на Independent Spirit Awards

На бік України стали також ведучі церемонії, які показали середній палець російському президенту та закликали його йти додому. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Джіджі Хадід пожертвує частину свого заробітку за весь сезон показів на допомогу українцям

Світова солідарність в дії. 

Звезды / Новости

Українське коріння: Леонардо ДіКапріо пожертвував 10 мільйонів доларів для ЗСУ

Бабуся Дікапріо народилася в Одесі і згодом емігрувала до Німеччини, де вийшла заміж та народила маму актора — вона з`явилася на світ у бомбосховищі під час авіанальоту у 1943 році.  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Український актор та співак Паша Лі загинув у результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені

Йому було 33 роки. Вічна пам`ять всім українським захисникам, які вже на небі. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.