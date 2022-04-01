Анджеліна Джолі відвідала українських дітей-біженців у римському шпиталі

Звезды / Новости
1 апреля 2022
Cosmo

З перших днів війни Анджеліна Джолі підтримує Україну та опікується справами українських біженців, які були змушені залишити свої домівки у пошуках безпеки. А днями акторка, яка також є послом доброї волі ООН, відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти з України.

«У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей», — написала Джолі в Instagram.

Мати одного з дітей — 10-річного Артема із Чернівців — показала фотографію з Джолі на своїй сторінці у Facebook. «Неочікуване, дуже приємне і хвилююче знайомство», — поділилася враженнями від зустрічі Людмила Бабчук. 

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Фото: instagram.com/ospedalepediatricobambinogesu
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