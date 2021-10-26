Аня Тейлор-Джой стала новым амбассадором Dior

Звезды / Новости 26 октября 2021

Cosmo

В семействе звездных амбассадоров Dior прибавление — юная, стильная и очень талантливая Аня Тейлор-Джой, которая сыграла шахматистку Бет Хармон в сериале «Ход королевы». Актриса будет представлять косметические линейки Питера Филипса и женские коллекции, созданные креативным директором бренда Марией Грацией Кьюри.

Ранее Аня, которая также является амбассадором Tiffany & Co, несколько раз появлялась на красных дорожках в роскошных нарядах Dior, и нам кажется, что это просто perfect match!

А тебе как выбор?