#ArmUkraineNow: голлівудські акторки Віра Фарміга та Іванна Сахно закликали світ надати Україні важке озброєння

Звезды / Новости 18 апреля 2022

Cosmo

Голлівудські акторки українського походження Іванна Сахно і Віра Фарміга приєдналися до глобальної кампанії #ArmUkraineNow та закликали світ допомогти Україні з важким озброєнням.

«Без додаткової зброї для України ця війна перетвориться на нескінченну і криваву битву, яка сіятиме нещастя, страждання і ще більше смертей. Воєнні злочини триватимуть за межами Маріуполя, Бучі та Краматорська. Глобальний вплив війни ускладнить життя людей у всьому світі, навіть за межами України. Нам потрібно об’єднатися, щоб захистити свободу та демократичні цінності», — зазначила Іванна.

Віра Фарміга у своєму Instagram також закликала світ негайно надати Україні необхідне озброєння, тим самим зупинивши росію. Окрім цього, акторка розповіла, яким чином кожен може долучитися до кампанії.

«Опублікуйте фото з написом #ArmUkraineNow. Зверніться до урядів своїх країн з проханням підтримати Україну. Тегніть трьох друзів та попросіть їх зробити те ж саме», — написала Фарміга.