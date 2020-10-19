Балетний батл: Ольга Фреймут та Катерина Кухар станцювали разом на паркеті шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 19 октября 2020

Cosmo

У неділю, 18 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили восьмий прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками», присвячений творчості Вєрки Сердючки. У цей вечір зіркові пари потішили суддів яскравими номерами під пісні легенди української сцени та продемонстрували значний прогрес у своїх танцювальних здібностях. І якщо найяскравішим моментом минулого ефіру став гарячий пасодобль Санти Дімопулос та Надії Мейхер, у фіналі якого головні конкурентки пристрасно поцілувалися, то сьогодні всі обговорюють танцювальний батл між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар.

Так, зірки, які за цей сезон неодноразово скандалили між собою у прямих ефірах, вийшли разом на паркет та виконали уривок з балету «Лускунчик». Одягнуті у чорну та білу балетні пачки, Катя та Оля виглядали як справжні інь та янь. Після закінчення виступу прима-балерина та телеведуча обійняли одну одну, тим самим, здається, поставивши крапку у своєму конфлікті.

Давай дивитися, як це було!