Батько Ріанни прокоментував новину про її вагітність

Звезды / Новости 1 февраля 2022

Cosmo

Вчора стало відомо про те, що Ріанна та ASAP Rocky вперше стануть батьками — у мережі з`явилися фото пари, на яких співачка демонструє округлий животик. Весь світ сприйняв новину із захватом, і батько РіРі — звісно ж, не виняток. У коментарі New York Post чоловік зізнався, що сам дізнався про майбутнє поповнення лише декілька днів тому, і що він неймовірно щасливий.

«Я такий щасливий, що аж підскочив від радості. Ріанна завжди казала, що хоче дітей, вона їх дуже любить. Вона завжди дбала про дітей своїх двоюрідних братів і сестер... Вона буде чудовою мамою», — сказав Рональд Фенті.

Окрім того, чоловік відповів на запитання про те, як ставиться до бойфренда доньки, репера ASAP Rocky. «Дуже крутий хлопець, мені подобається», — зізнався він. Рональд Фенті познайомився з репером у грудні 2020 року, коли той приїхав разом із Ріанною на її батьківщину, острів Барбадос.

Нагадаємо, у Ріанни та її батька, який страждав від алкогольної та наркотичної залежності, протягом багатьох років були непрості стосунки. У вересні минулого року співачка відкликала позов, який подала проти свого батька, звинувативши його у зловживанні її ім’ям на користь своєї розважальної компанії. Схоже, що тепер у стосунках батьках і доньки розпочалась світла полоса.