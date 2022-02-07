Бебі-бум: Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт вдруге стали батьками

Звезды / Новости
7 февраля 2022
Cosmo

Вслід за новиною про поповнення у родині Джейсона Стетхема і Розі Гантінгтон-Вайтлі стало відомо про те, що вдруге батьками стали також Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт. На відміну від перших, другі відразу ж поділилися з прихильниками зворушливою чорно-білою світлиною, на якій можна побачити, як старша донька зірок Стормі тримає за крихітну ручку свого, як здогадалися підписники, братика.

@kyliejenner

Варто відзначити, що висновок про стать дитини фолловери Кайлі зробили по блакитному смайлику, який вона використала у пості. Однак, між двома зірковими парами, які потішили нас чудовими новинами, є й дещо спільне — обидві дитини з`явилися на світ 2 лютого.

Вітаємо!

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Фото: instagram.com/kyliejenner, Gettyimages
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