Бэби-бум продолжается: Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Звезды / Новости
29 сентября 2020
Cosmo

Бэби-бум не собирается сбавлять обороты! Вчера вечером родителями стала еще одна голливудская пара: у актрисы Аманды Сейфрид и ее супруга Томаса Садоски родился сын (для пары это второй ребенок, они уже воспитывают трехлетнюю дочь Нину). Имя новорожденного молодые родители пока держат в тайне.

А самой новостью счастливая мама поделилась в Инстаграм-аккаунте благотворительной организации War Child: «С момента рождения нашей дочери три года назад наша забота о невинных детях, которые серьезно пострадали от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. С рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путевой звездой», — написала актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений War Child USA (@warchildusa) 28 Вер 2020 р. о 8:01 PDT

Поздравляем с пополнением!

 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
10 мейкапів на всі часи

. Голосуй за найкращий!
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
3
Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями во второй раз
4
Фото дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали трогательные снимки с детьми
5
Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями
Звезды / Новости

«Мистер и миссис»: Наталья Водянова поделилась первым фото с мужем после свадьбы 

Просто сияют. 

Звезды / Новости

На фоне сложного развода: Адель закрутила роман с известным рэпером

Кажется, у звезды действительно происходят кардинальные перемены в жизни.

COSMO / Тренды

10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!

Звезды / Новости

Какие взрослые: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми фото с подросшими детьми в Instagram 

Как быстро летит время!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями

И назвали малыша в честь брата актера, умершего в 1993 году. 

Stay home with Cosmopolitan
1
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
2
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
3
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
4
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом
5
7 найкращих санітайзерів, які варто носити із собою щодня
Звезды / Новости

«Це тобі, якщо раптом захочеш підрізати собі язичок»: Ольга Фреймут продовжила конфлікт з Катериною Кухар у новому прямому ефірі «Танців з зірками»

Напруга між зірками зростає. 

Loading...
Звезды / Новости

«Я не Оля Полякова, мене по-іншому виховували»: Ілона Гвоздьова розповіла, чому не публікує відверті фото в соцмережах

Чітка позиція. 

Читайте также
1
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
2
Стильно та безпечно: хустина-маска від українського бренду Oliz
3
Парикмахер Виктории Бекхэм раскрыл секретный ингредиент ее ухода за волосами
4
Кейп — самый эффектный тренд этой осени
5
Как стать лучшей версией себя: 10 книг по саморазвитию
Звезды / Новости
Это интересно

Как две капли воды: новая девушка Брэда Питта Николь Потуральски и Ирина Шейк поразили сходством на показе Hugo Boss

А ты что скажешь: похожи или нет? 

Звезды / Новости

«Мы не знаем, чего хотим»: Владимир Дантес рассказал, почему у них с Надей Дорофеевой нет детей

Накипело. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости
Это интересно

Романтика в горах: ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс показала романтичные фото помолвки со своим бойфрендом-миллионером

Она сказала «да».

Звезды / Новости

«З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично, і морально»: Alyona Alyona прокоментувала свій виліт з шоу «Танці з зірками» 

Порція мотивації та натхнення! 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

Николь Потуральски впервые рассказала о том, чем они они похожи с Брэдом Питтом 

Не сомневались, что у них много общего!

Звезды / Новости
Это интересно

Номер один: Шэрон Стоун назвала имя актера, с которым у нее был лучший экранный поцелуй в жизни

Спойлер: он — легенда!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Это официально: принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк впервые станут родителями

Отличные новости!

Звезды / Новости

Санта Дімопулос зізналася, як насправді ставиться до Надії Мейхер

Розмови про те, що ексвіагрянки недолюблюють одна одну, ширяться давно.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень неожиданно: кто должен был сыграть Рэйчел Грин из «Друзей» вместо Дженнифер Энистон 

А ты представляешь себе совсем другую Рэйчел? 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.