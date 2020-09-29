Бэби-бум продолжается: Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Звезды / Новости 29 сентября 2020

Cosmo

Бэби-бум не собирается сбавлять обороты! Вчера вечером родителями стала еще одна голливудская пара: у актрисы Аманды Сейфрид и ее супруга Томаса Садоски родился сын (для пары это второй ребенок, они уже воспитывают трехлетнюю дочь Нину). Имя новорожденного молодые родители пока держат в тайне.

А самой новостью счастливая мама поделилась в Инстаграм-аккаунте благотворительной организации War Child: «С момента рождения нашей дочери три года назад наша забота о невинных детях, которые серьезно пострадали от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. С рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путевой звездой», — написала актриса.

Поздравляем с пополнением!