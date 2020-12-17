Бэби-бум продолжается: сестра Кейт Миддлтон Пиппа станет мамой во второй раз

Звезды / Новости 17 декабря 2020

Cosmo

Если в уходящем 2020-м и было что-то хорошее, так это череда громких помолвок и настоящий бэби-бум среди звезд. Так, совсем скоро мамами станут Эльза Хоск, Эмили Ратаковски и Карли Клосс. А на днях их ряды пополнила и сестра Кейт Миддлтон. О том, что Пиппа и ее супруг Джеймс Мэттьюз станут родителями во второй раз, инсайдеры сообщили изданию Page Six.

«Они очень взволнованы, это невероятная новость для этого тяжелого года. Вся семья просто в восторге», — делятся анонимные источники.

Сама Пиппа свое положение пока никак не прокомментировала, но мы уверены, что это лишь вопрос времени. Очень рады!