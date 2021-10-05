«Я невероятно счастлив»: Бен Аффлек — об отношениях с Дженнифер Лопес и новом этапе своей жизни

Звезды / Новости 5 октября 2021

Cosmo

После внезапного расставания Бена Аффлека и Аны де Армас, поклонники актера, который долго и упорно лечился от алкоголизма, забеспокоились о том, что он снова может сорваться. Однако, после воссоединения голливудского холостяка с Дженнифер Лопес все их опасения мгновенно улетучились — Аффлек то и дело попадает в объективы папарацци в компании возлюбленной, и просто светится от счастья. Более того, сейчас он активнее, чем когда-либо, и в карьерном плане — совсем скоро мы сможем увидеть на больших экранах два новых фильма с участием актера: «Нежный бар» и «Последняя дуэль».

О том, что Джей Ло изменила его жизнь к лучшему, признался и сам Бен в интервью телеканалу Extra TV. «Я невероятно счастлив. Сейчас у меня очень счастливый период в жизни. Жизнь прекрасна», — поделился он.

Очень рады!