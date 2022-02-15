Мімімі дня: Бен Аффлек зробив Дженніфер Лопес неймовірно романтичний сюрприз у День святого Валентина

Звезды / Новости 15 февраля 2022

Cosmo

Коли йдеться про подарунки до Дня святого Валентина чи будь-якого іншого свята, ми часто говоримо про те, що найприємніші з них — зроблені власними руками. Цю думку, схоже, поділяє і голлівудський актор Бен Аффлек. Так, у День всіх закоханих він зробив своїй коханій Дженніфер Лопес по-справжньому особливий сюрприз — власну версію романтичного відеокліпу на нову пісню співачки «On My Way». У ньому Аффлек використав кадри з романтичної комедії 2003 року під назвою «Джильї», в якому вони з Джей Ло зіграли разом, спільні фото з червоних доріжок, архівні відео і не тільки.

«Коли я дивилася цей кліп, то думала про той шлях, який проходить справжнє кохання, його несподівані повороти. І про те, що коли це дійсно справжнє кохання, воно може тривати вічно. Це відео розтопило моє серце», — прокоментувала Лопес.

Мімімі дня!