«Я хочу дати їм стабільність»: Бенедикт Камбербетч розповів про українських біженців, які житимуть у його будинку

Звезды / Новости 28 апреля 2022

Cosmo

Бенедикт Камбербетч чекає на прибуття до Великобританії української родини, яка житиме в його будинку в рамках програми надання прихистку біженцям з України. Про це актор розповів у коментарі виданню Sky News. За словами Камбербетча, родина вже виїхала з України, і він щодня стежить за тим, як все просувається.

«На жаль, вони проходять курс лікування. Якщо говорити більше про це, це буде вторгненням у їхнє приватне життя, а надто багато інформації про те, коли саме вони приїдуть і як все буде відбуватися, буде вторгненням до мого. Але я хочу дати їм деяку стабільність після того, що їм довелося пережити, і вони житимуть у моєму домі», — сказав актор.

Камбербетч також зізнався, що допомагав іншим людям, близьким яких довелось залишити Україну через війну.

«Я намагався допомогти іншим українським сім`ям — громадянам, які є громадянами Великобританії — розмістити тут їхні великі сім`ї. Вони хочуть це зробити, але це дуже дорого. Отож, у кількох випадках я намагався допомогти з цим фінансово», — сказав він.