Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома

Звезды / Новости 14 марта 2022

Cosmo

Зірка «Шерлока» Бенедикт Камбербетч, який з самого початку повномасштабної агресії росії послідовно підтримує Україну, заявив, що планує взяти участь в урядовій програмі «Дім для України» — вона закликає британців відчинити свої двері для українських біженців. Про свої наміри британський актор повідомив телеканалу Sky News перед церемонією вручення кінопремії BAFTA в Лондоні. На захід він прийшов зі значком з прапором України.

«Це справді шокуючий час бути європейцем за дві з половиною години льоту від України, і це те, що нависає над нами. Ми всі повинні робити більше, ніж просто носити значок. Ми повинні жертвувати, ми повинні тиснути на наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут безпеку для біженців і притулок для людей, які страждають. Кожен має зробити стільки, скільки може... Зараз у нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти людей у ​​свої домівки, і я сподіваюся, що сам стану частиною цього», — зазначив Камбербетч.

Текст: Дар`я Чижик