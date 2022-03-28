«Це за межею розуміння»: Бенедикт Камбербетч згадав про вбитих і поранених українських жінок та дітей на червоній доріжці церемонії «Оскар-2022»

Звезды / Новости
28 марта 2022
Cosmo

Бенедикт Камбербетч — один з тих, хто говорить про війну в Україні, розв`язану росією, на кожному публічному заході. Так, під час церемонії вручення іменної зірки на голлівудській Алеї слави актор закликав світ не лише молитися за Україну, а й діяти, щоб допомогти українцям. Пізніше Камбербетч розгорнув український прапор на церемонії вручення премії Cinema Vanguard Award в рамках кінофестивалю у Санта-Барбарі, а згодом повідомив телеканалу Sky News перед церемонією вручення кінопремії BAFTA в Лондоні, що готовий прийняти українських біженців у себе вдома.

Не стала винятком і церемонія вручення премії «Оскар», яка відбулась у Лос-Анджелесі в ніч з 27 на 28 березня. Так, актор з`явився на червоній доріжці з синьо-жовтим значком та вже традиційно згадав про українців у своєму коментарі журналістам перед початком церемонії. 

«Це жахливо. Я хотів би назвати себе громадянином світу, але як батько та людина, я не можу бачити дітей, похованих під уламками театрів, бачити, як вагітних жінок ранять у пологових будинках. Знаєте, все, що зараз відбувається за межею розуміння», — сказав актор, зазначивши, що навіть у час святкування необхідно пам’ятати «братів і сестер в Україні».

Незважаючи на заклики Емі Шумер та Шона Пенна дати слово під час церемонії президенту Володимиру Зеленському, щоб привернути більшу увагу до війни в Україні, організатори натомість запропонували глядачам та гостям вшанувати пам`ять загиблих українців хвилиною мовчання. Водночас на церемонії жодного разу не прозвучало, хто саме є агресором, який вторгся до України та вже більше місяця знищує українські міста і вбиває українців. 

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Фото: Gettyimages
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