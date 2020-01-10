Без принца Гарри: Меган Маркл покинула Британию сразу после сложения полномочий

Звезды / Новости 10 января 2020

Cosmo

После громкого скандала и реакции королевской семьи на то, что Меган Маркл и принц Гарри решили сложить свои королевские полномочия, герцогиня Сассекская тут же покинула Британию и отправилась в родную Канаду, где ее уже ждал сын Арчи. Внимание прессы сразу же привлек тот факт, что улетела она без принца Гарри.

Поговаривают, что Меган отбывала в спешке, предвещая реакцию королевской семьи и окружения на их с Гарри резонансное заявление. Сам же принц Гарри вынужден был задержаться, чтобы окончательно уладить это дело вместе с королевой Елизаветой и ближайшим окружением.