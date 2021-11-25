"Было грустно, но мне повезло": бывшая девушка принца Гарри рассказала об их расставании

Звезды / Новости 25 ноября 2021

Cosmo

Не секрет, что до свадьбы с Меган Маркл у принца Гарри была достаточно бурная личная жизнь. Так, в 2010 Гарри был в отношениях с моделью Флоренс Браденелл-Брюс. А на днях девушка поделилась подробностями их расставания в интервью для Stella Magazine.

«Почти каждый день появлялись новости о нас, моих друзей допрашивали, а перед дверью постоянно дежурили фотографы. Я уважаю тех людей, которые могут так жить. Признаюсь, мне это оказалось не под силу», — призналась Флоренс.

Девушка поделилась, что даже рада, что роман с принцем закончился так быстро (отношения длились пару месяцев): «Было грустно, но мне таки повезло, что эти отношения оказались недолговечными».