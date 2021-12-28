Быть ближе: Канье Уэст купил старый дом рядом с Ким Кардашьян за 4,5 миллиона долларов

Звезды / Новости 28 декабря 2021

Cosmo

В то время, когда Ким Кардашьян старается держаться от своего бывшего возлюбленного Канье Уэста подальше, сам он делает полностью противоположное, не теряя надежды на воссоединение. Так, на днях стало известно, что рэпер купил дом рядом с поместьем, в котором живет его супруга с детьми.

Как сообщает портал Dirt, Уэст выкупил ранчо за 4,5 миллиона долларов у простой семьи, которой эта земля принадлежала с 1955 года. В одноэтажном доме площадью 335 квадратных метров есть четыре спальни и три ванных комнаты. По свидетельствам очевидцев, дом устарел и нуждается в ремонте, так что Канье придется немало поработать для того, чтобы поселиться рядом с Ким и детьми.

Напомним, ранее рэпер не раз заявлял о своем намерении вернуть супругу. В последний раз Уэст обратился к Кардашьян во время совместного концерта с Дрейком в Лос-Анджелесе. «Мне нужно, чтобы ты бежала ко мне прямо сейчас. Если говорить точнее — ты, Кимберли», — произнес со сцены он. Ким, впрочем, этот поступок не впечатлил — сразу после звезда подала документы на расторжение брака со своим супругом и попросила восстановить ее девичью фамилию.