Бывший бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына покончил жизнь самоубийством

Звезды / Новости
23 июня 2020
Cosmo

День заканчивается шокирующими новостями из Лос-Анджелеса: бывший бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына Дэмиана Стив Бинг покончил жизнь самоубийством. По информации СМИ, мужчина выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже. Известно, что мужчина страдал от депрессии, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса и изоляции. 

Трагическое событие уже прокомментировала и сама Херли. Актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте архивными фото с бывшим возлюбленным, в подписи к которым рассказала о том, как много он для нее значил. 

«Я глубоко опечалена тем, что мой бывший возлюбленный Стив больше не с нами. Это ужасный конец. Мы были очень счастливы вместе и я делюсь этими фото, потому что, несмотря на тяжелые времена, которые нам пришлось пройти, это хорошие воспоминания о добром человеке. За последний год мы снова сблизились. В последний раз мы разговаривали в день 18-летия нашего сына. Это опустощающая новость и я благодарю вас всех за сообщения», — написала Элизабет. 

Приносим соболезнования всем родным и близким Стива Бинга.

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Видео дня: Илон Маск пообщался с новорожденным сыном
3
Моника Беллуччи впервые вышла в свет после карантина
4
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о помолвке с Шоном Пенном
5
Кэти Перри рассказала о подготовке к родам
Звезды / Новости

Ирина Шейк перевоплотилась в мужчину, а Лео Дикаприо — в женщину: пользователи сети меняют пол звезд в FaceApp 

Новое развлечение. 

Звезды / Новости

«Эта книга может серьезно навредить королевской семье»: стали известны новые подробности биографии принца Гарри и Меган Маркл

По словам инсайдеров, принц Уильям будет представлен в ней в плохом свете. 

Звезды / Новости
Это интересно

Григорий Решетник рассказал, что помешало Максу и победительнице «Холостяка 10» построить отношения

И дело вовсе не в измене.

Stay home with Cosmopolitan
1
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
2
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
3
У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
4
«Ее правление уже фактически закончилось»: королева Елизавета может отречься от престола
5
МакДональдз і Фундація Дім Рональда МакДональда передали 1 мільйон гривень дитячим лікарням
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Копия Шарлотты»: в сети обсуждают очень редкое фото маленькой Кейт Миддлтон с отцом

Мимими дня.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новый скандал: Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки, но он не стал молчать

В такое трудно поверить.

Звезды / Новости
Это интересно

Сергію Притулі – 39: 10 маловідомих фактів про ведучого

Одруження на спір та спільна квартира з учасниками гурту СКАЙ.

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Тренировка в жару: 5 главных правил Аниты Луценко
3
New generation: оголошено фіналістів конкурсу молодих дизайнерів «Погляд у майбутнє»
4
У Києві дозолили сидіти в залах ресторанів та кафе: головні правила
5
Кто за что должен платить на свиданиях?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом с откровенном интервью

Ни о чем не жалея. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Джамала стала мамой во второй раз

Поздравляем! 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Неудобно получилось: турецкая газета перепутала первую леди Украины Елену Зеленскую с Верой Брежневой

Издание опубликовало «семейное фото» Владимира Зеленского и певицы. 

Звезды / Новости
Это интересно

Семейная идиллия: Брюс Уиллис пригласил бывшую жену Деми Мур на день рождения возлюбенной

Бывшим супругам удалось сохранить на удивление теплые отношения. Интересно, что думает по этому поводу теперешняя возлюбленная Брюса?

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Илон Маск прокомментировал секс втроем с Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь

Расставив все точки над «і».

Звезды / Новости
Это интересно

Двойной удар: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии со своим двойником

Perfect illusion.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Инсайдер: Меган Фокс не хочет знакомить детей с новым бойфрендом

«Они встречаются, только когда мальчики с Брайаном».

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: у Эмбер Херд был секс втроем с Илоном Маском и Карой Делевинь во время брака с Джонни Деппом

Новые подробности. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Адель назвала свой любимый новый сериал:  «Это лучшее, что я видела на британском телевидении за последние годы» 

Главный сериал лета 2020!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.