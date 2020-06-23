Бывший бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына покончил жизнь самоубийством

Звезды / Новости 23 июня 2020

Cosmo

День заканчивается шокирующими новостями из Лос-Анджелеса: бывший бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына Дэмиана Стив Бинг покончил жизнь самоубийством. По информации СМИ, мужчина выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже. Известно, что мужчина страдал от депрессии, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса и изоляции.

Трагическое событие уже прокомментировала и сама Херли. Актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте архивными фото с бывшим возлюбленным, в подписи к которым рассказала о том, как много он для нее значил.

«Я глубоко опечалена тем, что мой бывший возлюбленный Стив больше не с нами. Это ужасный конец. Мы были очень счастливы вместе и я делюсь этими фото, потому что, несмотря на тяжелые времена, которые нам пришлось пройти, это хорошие воспоминания о добром человеке. За последний год мы снова сблизились. В последний раз мы разговаривали в день 18-летия нашего сына. Это опустощающая новость и я благодарю вас всех за сообщения», — написала Элизабет.

Приносим соболезнования всем родным и близким Стива Бинга.