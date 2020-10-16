Бывший муж блогера Софии Стужук Дмитрий умер от коронавируса

Звезды / Новости
16 октября 2020
Cosmo

Бывший муж Софии Стужук Дмитрий умер от коронавируса. Ранее он был госпитализирован с тяжелой формой COVID-19. Трагической новостью блогер поделилась в своем Instagram-аккаунте. «Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала она.

Ранее в своих сториз София сообщала о том, что у ее бывшего мужа проблемы с сердцем, из-за которых и развились осложнения. Сам Дмитрий Стужук в своей публикации, опубликованной в соцсети вчера, рассказывал о ходе болезни и лечения.

«Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку.

Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 14 Окт 2020 в 11:22 PDT

На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре. Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила.

ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое). Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное», — написал Дмитрий. 

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
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