Больше не один: Брэд Питт отдыхает с 27-летней моделью на юге Франции

Звезды / Новости 27 августа 2020

Cosmo

С момента расставания Брэда Питта и Анджелины Джоли у поклонников возникала масса предположений по поводу того, с кем же теперь встречается актер. Долгое время пресса подозревала Алию Шокат, с которой Питт появлялся на концертах и проводил время у себя дома, однако оказалось, что их связывают исключительно дружеские отношения.

А на днях папарацци подловили голливудского секс-символа в аэропорту города Ле-Кастелле на юге Франции, куда он прибыл вместе с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски (фото смотри здесь).

Очевидцы сообщают западным изданиям, что влюбленные целовались и наслаждались компанией друг друга, не замечая никого вокруг. Сам Питт новый роман пока никак не комментирует, но мы уверены, что это лишь вопрос времени. Ждем подробностей!