Брайан Остин Грин откровенно рассказал об измене Меган Фокс

Звезды / Новости 4 августа 2020

Cosmo

Пока Меган Фокс и ее новый возлюбленный Колсон Бэйкер начинают вместе появляться на публике и в Instagram, бывший супруг звезды, кажется, все еще не оправился от разрыва. Так, на днях Брайан Остин Грин в интервью впервые открыто заговорил об измене Меган. А также поделился, что узнал обо всем гораздо раньше, чем новость попала в СМИ.

«Я выяснил это по-своему. А других подробностей вы от меня не узнаете. Скажу только, что узнал не из СМИ», — лаконично прокомментировал измену Меган Фокс бывший муж.