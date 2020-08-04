Брайан Остин Грин откровенно рассказал об измене Меган Фокс

Звезды / Новости
4 августа 2020
Cosmo

Пока Меган Фокс и ее новый возлюбленный Колсон Бэйкер начинают вместе появляться на публике и в Instagram, бывший супруг звезды, кажется, все еще не оправился от разрыва. Так, на днях Брайан Остин Грин в интервью впервые открыто заговорил об измене Меган. А также поделился, что узнал обо всем гораздо раньше, чем новость попала в СМИ.

«Я выяснил это по-своему. А других подробностей вы от меня не узнаете. Скажу только, что узнал не из СМИ», — лаконично прокомментировал измену Меган Фокс бывший муж.

 

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Фото: Gettyimages
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