Бренд ikoo запустив благочинний charity box на підтримку боротьби з раком молочної залози

Красота / Новинки 28 октября 2021

Cosmo

Рак молочної залози в структурі онкологічних захворювань жінок займає перше місце, причому захворюваність постійно зростає. За статистикою, захворюваність населення на злоякісні новоутворення молочної залози за останні 15 років збільшилася більш ніж в 2 рази. Кожен день 41 жінка дізнається про те, що хвора на рак молочної залози.

В Україні пізно виявляють рак молочної залози. У той же час на сьогоднішній день ця хвороба абсолютно виліковна, якщо її діагностують на ранніх стадіях. 48% випадків раку молочної залози виявляють на профілактичному огляді. Своєчасна діагностика грудей рятує життя. Якщо діагноз ставлять на 1-й стадії, одужує 98% жінок. Виявити захворювання на більш ранній стадії дозволяють регулярні відвідування мамолога та самодіагностика

26 жовтня о 12:00 компанія «Адамантика» та бренд ikoo провели освітній бранч Breast Cancer Awareness «Здорова та щаслива». Головна мета заходу — розповісти про проблему раку молочної залози в Україні та змотивувати українок не забувати про важливість самообстеження та регулярного відвідування мамолога.

Спеціальним гостем заходу стала Кетрін Холівел — засновниця бренду ikoo. Перенесла рак молочної залози та переборола це захворювання. "Завдяки моєму особистому досвіду з цією хворобою і величезній підтримці, яку я отримала, я зосередила свою увагу саме на цій проблемі, щоб підтримати всіх жінок, які зіткнулися з цим захворюванням раку молочної залози і запобігти поширенню серед здорових дівчат. Тому ikoo разом зі мною як засновником бренду ініціює місячну кампанію Breast Cancer Awareness «Здорова і щаслива», спрямовану на інформованість проблеми раку молочної залози у всьому світі в поєднанні з благодійним бранчем в Україні, а також збором фінансових коштів, щоб допомогти жінкам України в такій ситуації",— говорить Кетрін.

На бранчі Кетрін розповіла про свій догляд за волоссям після хіміотерапії за допомогою продуктів ikoo. В цей період вона замислилася про догляд за шкірою голови. Так народилися бестселлери бренду ikoo — скраб-пінка с морською сіллю та скраб-пінка з коричневим цукром. Це дуже ніжний та делікатний продукт, який підходить для чутливої шкіри та посилює ріст волосся. Після цього команда ikoo винайшла денну та нічну сироватку для шкіри голови Scalp Serum.

Лікар-онкомамолог Олена Датієнко, яка розповіла про важливість своєчасного обстеження.

Катерина Ніколенко – українська дівчина, яка переборола рак молочної залози.

Психолог Олександра Чекмарьова.

Також відбулась презентація благодійного Charity box, кошти з продажу якого підуть на боротьбу з раком молочної залози у благодійний фонд «Квітна».