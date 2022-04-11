Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружились. Замість подарунків пара попросила гостей зробити пожертву на допомогу Україні

Звезды / Новости
11 апреля 2022
Cosmo

Минулої суботи старший син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін і його обраниця Нікола Пельтц одружились. Пара вибрала для церемонії особливий день — 9 квітня у Великій Британії згадували чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіппа, який пішов з життя рік тому. Декілька весільних кадрів, які зробив фотограф Герман Ларкін для британського Vogue, можна побачити в Instagram-акаунтах молодят. 

У святковий день закохані не забули про Україну. Під час своєї промови батько нареченої Нельсон Пельтц попросив гостей пожертвувати кошти на допомогу українцям замість традиційних весільних подарунків.  

Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем оголосив, що його благодійний фонд «7 Fund» організовує негайну допомогу для підтримки українських дітей.

Згодом зірка світового футболу передав доступ до свого Instagram завідувачці Харківського перинатального центру Ірині Кондратовій. У сторіз, опублікованих в акаунті Бекхема, жінка показала, як українські лікарі допомагають новонародженим малюкам та їхнім мамам під час війни, розв`язаної росією. 

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Фото: instagram.com/nicolaannepeltz
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