«Ці дні минули»: Стінг заявив, що не виступатиме перед російськими олігархами та іншими людьми, наближеними до путінського режиму

Звезды / Новости 10 марта 2022

Cosmo

Легендарний британський співак Стінг вкрай стурбований російською агресією проти України. Раніше він підтримав українців, виконавши пісню «Russians», яку написав під час Холодної війни, і яка, на його думку, знову є актуальною. А днями музикант дав інтерв`ю, у якому заявив, що більше не виступатиме перед російськими олігархами.

«Жоден [російський] олігарх у Британії, Росії чи будь-де не в тому становищі, щоби замовляти концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули», — сказав Стінг виданню Mirror.

У коментарі виданню речник Стінга додав, що співак, шокований вторгненням росії в Україну, не виступатиме перед жодною людиною, яка якимось чином пов’язана з путінським режимом.

Нагадаємо, раніше Стінг грав на приватних концертах перед російськими мільярдерами. Зокрема, у 2016 році співак виступав на весіллі Саїда Гуцерієва — сина відомого російського підприємця Михайла Гуцерієва, який у 2021 році потрапив під санкції ЄС через тісні зв`язки із самопроголошеним білоруським президентом олександром лукашенком.