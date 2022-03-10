«Ці дні минули»: Стінг заявив, що не виступатиме перед російськими олігархами та іншими людьми, наближеними до путінського режиму
Легендарний британський співак Стінг вкрай стурбований російською агресією проти України. Раніше він підтримав українців, виконавши пісню «Russians», яку написав під час Холодної війни, і яка, на його думку, знову є актуальною. А днями музикант дав інтерв`ю, у якому заявив, що більше не виступатиме перед російськими олігархами.
«Жоден [російський] олігарх у Британії, Росії чи будь-де не в тому становищі, щоби замовляти концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули», — сказав Стінг виданню Mirror.
У коментарі виданню речник Стінга додав, що співак, шокований вторгненням росії в Україну, не виступатиме перед жодною людиною, яка якимось чином пов’язана з путінським режимом.
Нагадаємо, раніше Стінг грав на приватних концертах перед російськими мільярдерами. Зокрема, у 2016 році співак виступав на весіллі Саїда Гуцерієва — сина відомого російського підприємця Михайла Гуцерієва, який у 2021 році потрапив під санкції ЄС через тісні зв`язки із самопроголошеним білоруським президентом олександром лукашенком.