Це офіційно: Сієнна Міллер зустрічається з 25-річним манекенником

Звезды / Новости 4 февраля 2022

Cosmo

Днями мережу підірвали чутки про роман Сієнни Міллер та Кари Делевінь — зірок помітили у барі в Нью-Йорку, де вони танцювали, фліртували та цілувалися. Водночас, компанію на вечірці їм склав таємничий незнайомець, який, як повідомляли інсайдери, може бути новим бойфрендом акторки. Аби уникнути зайвих чуток та розставити всі крапки над «і», вчора Міллер вирішила представити прихильникам свого обранця, з`явившись з ним на публіці та не ховаючись від папарацці (фото шукай тут).

Так, новий бойфрендом Сієнни став 25-річний манекенник та актор-початківець Олі Грін. До цього у хлопця був роман з моделлю Адвоа Абоа, проте він не тривав довго.

Як тобі пара?