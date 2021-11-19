Черная пятница 2021: что и где выгодно покупать из косметики?

Красота / Новинки 19 ноября 2021

Cosmo

Планируешь пополнить свой бьюти-арсенал? Мы знаем, как сделать это особенно выгодно — наши любимые бренды предлагают особые условия к черной пятнице. Какие? Читай в материале!

Foreo

Мечтаешь попробовать легендарные бьюти-гаджеты Foreo? Черная пятница — идеальное время для выгодного приобретения. C 19 ноября и до 3 декабря у партнера бренда makeup.com.ua действуют скидки до 40% на линейку средств и гаджетов для ухода за кожей.

Товары, которые участвуют в «Черной пятнице» в 2021 году:

Микротоковые гаджеты BEAR и BEAR mini ​— ​-30%

Щеточки для очищения и массажа лица LUNA:

LUNA 3 и LUNA 3 MEN. Глубокое очищение и антиэйдж-массаж в одном гаджете. Скидка на LUNA 3 — 30%, а на версию для мужчин — 35%.

LUNA mini 3. Высокотехнологичный компактный гаджет для очищения кожи и поддержания естественного сияния. Наш главный бестселлер. Скидка 30%.

LUNA mini 2. Прошлое поколение компактного гаджета со скидкой 40%.

Смарт-маски UFO:

UFO 2. Второе поколение самого технологичного девайса бренда с полным спектром LED-света (8 светодиодов), улучшенными технологиями термо- и криотерапии. Скидка 30%.

UFO mini 2. Light-версия девайса без криотерапии, но с LED-светом, термотерапией и пульсациями T-Sonic™. Скидка 30%.

UFO-активируемые маски с концентрированными сыворотками можно приобрести со скидкой 20%.

Массажер для зоны вокруг глаз ​IRIS ​— ​-30%

Medik8

На официальном сайте британского бренда Medik8 будут действовать особые цены — заходи на medik8.com.ua 26.11, чтобы успеть сложить в корзину любимые средства по максимально выгодной цене.

Revitalash

Каждый год бренд, создающий культовые сыворотки для ресниц и бровей, балует своих фанатов акцией: приобрести знаменитые средства в большем объеме можно по цене меньшего. Подробности ищи 26.11 на официальном сайте: revitalash.ua.

Dr.Medion

Мечтала попробовать легендарную домашнюю карбокситерапию японского бренда Dr.Medion или просто хочешь пополнить запасы чудо-средств по выгодной цене? С 22 по 26 ноября на сайте бренда, dr-medion.com.ua, действует скидка — 20% на все, кроме Spaoxy Dual Gel.

Al.Rutkovskiy

Купить качественные идеальные тональные основы и палетки теней со скидкой 25-50%, а также профессиональные кисти для мейкапа со скидкой 40-90% от известного визажиста Алекса Рутковского можно 25-27 ноября на сайте alrutkovskiy.com. Поспеши — кисти улетают мгновенно!

Krasota Shop

Огромный выбор средств для лица, тела и волос самых известных и эксклюзивных брендов, а также безупречный сервис — это о krasotashop.com, которые предлагают скидки от 10 до 50% c 22 ноября.