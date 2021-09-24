Чистый секс: Меган Фокс и Кортни Кардашьян в кампейне Skims

Звезды / Новости 24 сентября 2021

Cosmo

Что будет, если объединить сексуальную Меган Фокс и не менее привлекательную Кортни Кардашьян в съемке для бельевого бренда Ким Кардашьян? Правильно: бомба!

Вчера в сети появились кадры нового кампейна Skims, глядя на которые забываешь, что за окном практически зима. Меган и Кортни позируют в изделиях из новой коллекции Skims, а лозунг кампейна гласит: “Коттон еще никогда не выглядел настолько горячо”, и это чистая правда!

Любуемся горячими кадрами и откладываем подальше булочки с вишней — уж очень мотивирующе выглядят фигуристые красотки!